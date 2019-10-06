رياضة | رئيس الشيخ زايد: مصر لا تنسى أبطال حرب أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الشيخ زايد: مصر لا تنسى أبطال حرب أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ فكري الهواري رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، الشعب المصري والقيادة السياسية في مصر بمناسبقة حلول الذكرى الـ46 لحرب أكتوبر المجيدة، الحرب التي استردت فيها مصر والأمة العربية كرامتها وجسدت فيها العسكرية المصرية أروع الدروس في المسؤولية والوطنية والرجولة، وقدم فيها رجالنا من القوات المسلحة ملحمة فريدة في البطولة والفداء سطرها بأحرف من نور شهداء مصر الأبرار الذين روت دمائهم الزكية أرض سيناء الحبيبة من أجل استعادة الأرض.

وأكد أن مصر لن تنسى دور أبطال حرب أكتوبر في تحرير أرض سيناء، وأنهم ضحوا بأرواحهم ودمائهم الذكية التي روت أرض سيناء من أجل تحرير الوطن واسترجاع الأرض، مشددا على أن هؤلاء الأبطال كانت قلوبهم تسبق أقدامهم إلى ميادين الشرف والعزة.

وأضاف أن حرب أكتوبر ضربت أروع الأمثلة في النصر والتحدي، ولفتت أنظار العالم نحو بطولة الجندي والمقاتل المصري.

وأشار إلى أن حرب العاشر من رمضان كانت بمثابة الانطلاقة نحو التنمية الشاملة، والمستقبل وكذلك الاستقرار الأمني، وتظل مهمة قواتنا المسلحة حتي وقتنا هذا فى ظل الحرب الضروسة التي تقودها قواتنا الباسلة ضد الارهاب الغاشم، لافتًا أن الشعب الممصري يدعم رجال القوات المسلحة ويثق في قدراتهم على حماية الوطن وحمايتهم.