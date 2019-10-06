رياضة | تغييرات بالجملة في تشكيل المقاصة أمام الجونة

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أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراته امام الجونة والتى ستنطلق فى تمام الثالثة بعد ظهر اليوم في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري. تشكيل المقاصة أمام الجونة حراسة المرمى: محمود حمدى Advertisements خط الدفاع : حسني فتحي – أحمد ياسين - عاصم سعيد - أحمد محسن خط الوسط: مصطفى شبيطة – حالد أوتشو - ميدو جابر – محمد إبراهيم خط الهجوم: عمرو مرعى - عبدالله مجدي ويتواجد على دكة البدلاء : محمد كوكو - أحمد مودى –عصام صبحى –صلاح ريكو –محمد مسعد-صلاح عاشور –صلاح أمين

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