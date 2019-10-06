رياضة | بشرى سارة في مدة غياب محمد صلاح

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كشفت تقارير صحفية عن تطورات إصابة محمد صلاح نجم ليفربول في مباراة ليستر سيتي التي انتهت بفوز الريدز 2-1 في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وقالت أكثر من صحيفة إنجليزية في مقدمتها "ميرو" إن إصابة محمد صلاح عبارة عن جزع بسيط فى كاحل القدم وسيحتاج إلى راحة لمدة أسبوع واحد فقط للعودة للمشاركة من جديد في التدريبات.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أصبح في ورطة كبيرة، إذا كانت فترة غياب محمد صلاح طويلة مما يصعب قدرته في اللحاق بمباراة مانشستر يونايتد في الجولة القادمة على ملعب أولد ترافورد.

وأشارت إلى أن غياب محمد صلاح المحتمل عن مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد سيجعل كلوب في موقف صعب، وهو ما يؤدي إلى احتمالية السقوط على مسرح الأحلام.

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وأوضحت أن محمد صلاح نجم نادي ليفربول يخضع لاختبار طبي اليوم لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها في مباراة ليستر سيتي بعد تدخل عنيف من البديل حمزة تشودري ليخرج صلاح ويشارك آدم لالانا بدلاً منه.

وقال يورجن كلوب: "لا أفهم لماذا قام لاعب ليستر سيتي بذلك التصرف لقد كان متهورا جداً.. محمد صلاح تخطي المدافع بشكل جيد وكان بعيدا عنه لكن اللاعب تعمد إيذاءه بتلك الطريقة الغريبة والعنيفة.. أعتقد أنه يستحق الطرد".

وتعرض حمزة تشودري لهجوم عنصري من جماهير ليفربول بدعوى أنه تعمد إيذاء محمد صلاح لكن ليستر سيتي استنجد ببلاغ في الشرطة ضد الهجوم على لاعبه.