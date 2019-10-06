رياضة | ميتشو يتوعد نجوم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميتشو يتوعد نجوم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك إنذارًا شديد اللهجة إلى لاعبيه قبل مباراة إف سي مصر اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري.

وحذر المدرب لاعبيه من الاستهتار أو التهاون في لقاء اليوم مشددًا على أن الأمر سيكلفهم ضياع نقاط الفوز.

وطالبهم باللعب بكل روح وحماس من أجل تحقيق الانتصار، مشيرًا إلى أن أي تكاسل سيكون نتيجته ضياع نقاط الفوز.

وشدد عليهم أن البطولة عادة ما يتم خسارتها من مباريات سهلة وليس صعبة وهو ما يزيد من أهمية مباراة الأحد المقبل من أجل تحقيق الفوز

وكان الزمالك قد فاز على مصر للمقاصة بهدف نظيف في الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري.

Advertisements

ويعلم الصربي جيدًا أهمية تحقيق الفوز في مواجهة اليوم خاصة أن الفريق سيواجه الأهلي في المواجهة المقبلة ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري وأهمية الحفاظ على الحالة المعنوية.

وتضم قائمة الزمالك كل من:

محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي في حراسة المرمى

حمدي النقاز – محمد عبد السلام – محمود حمدي الونش – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – حازم إمام- أحمد عيد في خط الدفاع

أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – محمد أونجم – إسلام جابر – كريم بامبو – إمام عاشور في خط الوسط

خالد بو طيب – عمر السعيد – مصطفي محمد في خط الهجوم