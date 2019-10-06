رياضة | ميلان يفاوض أفضل لاعب صاعد في الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلان يفاوض أفضل لاعب صاعد في الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأحد، إلى عودة نادي ميلان الإيطالي، للتفاوض مع أحد اللاعبين المستهدفة داخل الفريق، والتي فشلت في الحصول على خدماته الصيف الماضي.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو الإيطالي"، إن ميلان عاد بمفاوضاته مجددا مع التركي أوزان كاباك مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي شالكه الألماني، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان أوزان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف الروسونيري، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أنه فضل الانتقال إلى شالكة.

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وحاول مسؤولو الروسونيري التعاقد مع المدافع التركي الشاب الصيف الماضي، إلا أن اللاعب فضل الرحيل عن شتوتجارت، للانضمام إلى الأزرق الملكي.

وأضاف الموقع، أن إدارة ميلان تسعى لاستغلال عدم اعتماد ديفيد فاجنر المدير الفني على اللاعب هذا الموسم، للحصول على خدماته، حيث شارك لمدة 12 دقيقة فقط مع الفريق حتى الآن، مما يفتح الباب أمام الروسونيري لضمه بسهولة.

وحصد كاباك جائزة أفضل لاعب صاعد بالبوندسليجا بعد تألقه مع شتوتجارت، الذي هبط للدرجة الثانية بالموسم الماضي.