رياضة | فرجاني ساسي لإدارة الزمالك: أنا مظلوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرجاني ساسي لإدارة الزمالك: أنا مظلوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرجع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك تراجع مستواه في المباريات الماضية لحاجته لوقت حتى يصل إلى فورمته.

وأكد فرجاني ساسي لإدارة الزمالك أن مستواه سيصل للشكل المطلوب بصورة تدريجية مع الفريق ومع توالي المباريات في الفترة المقبلة.

وأوضح أنه يحتاج لمزيد من الصبر من جانب الجماهير حتى يعود لما كان عليه، مشددًا على ثقته في استعادة عافيته بشكل تدريجي.

ونفى اللاعب أن يكون الأمر له علاقة بالمستحقات أو عروض خارجية مشيرًا إلى أن رغبته الأولى هي البقاء مع الفريق والحصول على البطولات.

وتغلب الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف نظيف يوم الخميس الماضي على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري.

Advertisements

ويستعد الفريق لخوض مواجهة إف سي مصر اليوم الأحد بالجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري.

ويضع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق ثقة كبيرة في قدرات وإمكانيات اللاعب ويفضل الاعتماد عليه بشكل أساسي لما يتمتع به من خبرات كبيرة والحاجة إلى ذلك.

وأوضح المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في الوقت ذاته بما يتعلق بباقي اللاعبين الأجانب أنه اجتمع مع أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، مشيرًا إلى أنهما عرضا عدم الحصول على مستحقات حال عدم تحقيق أي بطولة.

وواصل "الثنائي أكدا أنهما لا يلعبا في الزمالك من أجل الأموال ولكن الهدف الأساسي هو البطولات".

وأضاف "بن شرقي وأوناجم يحتاجا فقط للعب في مركزهما وتدريجيًا الصربي ميتشو المدير الفني للفريق سيصل إلى التشكيل الأمثل".

وكشف في الوقت ذاته عن نقل مباراة إف سي مصر المقرر لها اليوم الأحد ببطولة الدوري إلى ستاد السلام بعدما كان مقرر لها بتروسبورت.