رياضة | غزل شبين يقيد 25 لاعبا في قائمة الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غزل شبين يقيد 25 لاعبا في قائمة الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل شبين على قيد 25 لاعبا في قائمته، استعداداً لإنطلاق الموسم الجديد من دوري القسم الثالث، والمقرر له السبت المقبل 12 أكتوبر.

وشهدت القائمة الأولى للغزل تواجد 8 لاعبين وهم محمد علام، وأحمد قاسم، ومصطفى عادل كولا، وأحمد منير، وابراهيم الحاج علي، ويوسف حمدي، وإبراهيم حامد، وأحمد عبدالرازق.

وتعاقد غزل شبين مع 17 لاعب دفعة واحدة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وهم : أيمن قنديل حارس منوف، عزت دربالة مدافع طوخ، محمود حسن ظهير أيسر أبي صقل، إسلام فرج جناح بهتيم، أحمد صقر مهاجم بهتيم، محمد أحمد رمضان "حله" جناح مهاجم سرس الليان، محمد جمال حدوته لاعب بيلا، أحمد سعيد مهاجم جمهورية شبين، محمد جعفر لاعب الإتصالات، محمد صلاح لاعب بتروجت، مصطفى جمال لاعب الجونة، كريم الكومي لاعب كفر الشيخ، صبحي رفعت لاعب الغزل الأسبق، محمد عبد الغني، ومحمود عبد النعيم لاعبا بدر، محمد حجاج لاعب صيد المحلة، محمود النفيلي لاعب ميت خاقان الأسبق.

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وشهدت فترة الإعداد للفريق المنوفي إقامة 13 مباراة ودية، حيث فاز الغزل على منيا القمح 5-1، وعلى مركز شباب أبشيش 3-2، وعلى قحافه 5-0، وعلى قويسنا 6-2، وعلى الشمس 2-1.

وخسر الغزل من مركز شباب تلا 0-1، ومن دمنهور 3-6، ومن إنبي 0-5، ومن جمهورية شبين 2-5، ومن بدر 2-4، وتعادل غزل شبين أمام حوش عيسى 1-1، وأمام بنها 2-2 وأمام النصر 1-1.

ويستضيف غزل شبين على ملعبه فريق ديرب نجم، يوم السبت المقبل 12 أكتوبر في إفتتاح مباريات المجموعة العاشرة، للموسم الجديد من القسم الثالث.