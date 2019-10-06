شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. مانشستر سيتي يعلن اصابة ميندي والان مع التفاصيل

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الأحد رسميا إصابة بنجامين ميندي مدافع الفريق وغيابه عن الملاعب لفترة طويله.

السيتي يكشف عن حجم إصابة ميندي

وكشف نادي مانشستر سيتي عن حجم إصابة حيث كتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن اللاعب غاب عن مواجهة ولفرهامبتون اليوم بالدوري الإنجليزي بسبب معاناته من إصابة في أوتار الركبة بساقه اليسرى.

Advertisements

فترة غياب ميندي عن الملاعب

كما أكد نادي مانشستر سيتي أن ميندي سيغيب عن الملاعب حتى انتهاء فترة التوقف الدولي القادم في أكتوبر بسبب هذه الإصابة.

ويتواجد نادي مانشستر سيتي في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة من أصل 7 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.