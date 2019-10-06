مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون بث مباشر اليوم الأحد 6-10-2019 فى الدوري الإنجليزي اون لاين بدون تقطيع، يستضيف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، نظيره وولفرهامبتون، الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".
مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون بث مباشر
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون بث مباشر اليوم الأحد 6-10-2019 فى الدوري الإنجليزي اون لاين بدون تقطيع، و تنطلق المباراة بين مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون، فى تمام الساعة الثالثة عصر الأحد، على ملعب "استاد الاتحاد".
مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون فى الدوري الإنجليزي
لعب مانشستر سيتي 7 مباريات استطاع أن يحقق الفوز فى 5 مباريات و تعادل مباراة و خسر مباراة ، وبهذه النتيجة أصبح فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 16 نقطة، بعد المتصدر ليفربول الذى يمتلك 21 نقطة بفارق 5 نقاط عن الوصيف.
مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون
مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون
بينما يحتل وولفرهامبتون جدول ترتيب الدوري الإنجليزي المركز الـ13 برصيد 7 نقاط، لعب 7 مباريات فاز فى مباراة واحدة و تعادل فى 4 مباريات و خسر مبارتين .
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