شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل تشيلسي وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

يواجه نادي تشيلسي الإنجليزي نظيره ساوثهامبتون بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. تشكيل تشيلسي اليوم بالدوري الإنجليزي فى حراسة المرمى: أريزايالاغا خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا ، أندرياس كريستينسين، فيكايو توموري، ماركوس ألونسو، خط الوسط: نغولو كانتى، جورجينيو لويز، ماسون مونت، Advertisements خط الهجوم: بيدرو رودريغيز، تامي أبراهام، ويليان دا سيلفا تشكيل ساوثهامبتون اليوم بالدوري الإنجليزي حراسة المرمى: انجس جون خط الدفاع: يانيك فيسترجارد، مايا يوشيدا، بيدنارك خط الوسط: ريان بيرتراند، بيير هويبرج، اوريل روميو، جيمس وارد، سفيان بوفال خط الهجوم: ناثان ريدموند، داني إنغس

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