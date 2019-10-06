شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يكشف خطة إعداد الأهلي خلال توقف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، سيعقد جلسة لوضع خطة عمل الأيام المقبلة في ظل توقف مسابقة الدوري، بسبب معسكر المنتخب الوطني.

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وأوضح «عبدالحفيظ» في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن الجهاز الفني أغلق تماما صفحة مباراة أسوان وبدأ مرحلة إعداد وتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباريات التي تعقب فترة التوقف الدولي وعلى رأسها مباراة الزمالك في الدوري.

وأضاف مدير الكرة، الفريق يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق الأهداف التي يسعى إليها، مشيرا إلى أن وجود عناصر مميزة وجاهزة في كل المراكز أمر إيجابي للغاية ويتوافق مع خطط الأندية الكبيرة التي تنافس على حصد البطولات.

ووجه مدير الكرة التهنئة إلى مجموعة اللاعبين المنضمين للمنتخب الوطني خلال معسكره، متمنيا لهم التوفيق حتى يكونوا إضافة كبيرة في هذه المرحلة.