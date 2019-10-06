شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوتريكة»: محمد صلاح سليم وسيعود للمشاركة مع ليفربول عقب التوقف الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد محمد أبوتريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، سلامة محمد صلاح، نجم ليفربول، بعد الإصابة التي تعرض لها، أمس، أمام ليستر سيتي، موضحًا أنه سيعود للمشاركة مع فريقه عقب فترة التوقف الدولي.

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وكان «صلاح» قد تعرض للإصابة بعد تدخل عنيف من لاعب وسط ليستر سيتي حمزة تشودري، اضطر مدربه يورجن كلوب لإخراجه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني وإدخال آدم لالانا.

وقال «أبوتريكة»، والذي تجمعه علاقة صداقة قوية بـ«صلاح»، أثناء تواجده في الاستوديو التحليلي للدوري الإنجليزي بقناة «بي إن سبورتس»: «صلاح سليم وسيعود للمشاركة مع فريقه بعد فترة التوقف الدولي».

ولن يشارك نجم ليفربول مع المنتخب المصري في معسكر أكتوبر، والذي سيشهد المباراة الأولى للفراعنة تحت قيادة حسام البدري أمام بتسوانا.