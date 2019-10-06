التشكيل المتوقع لانتر ميلان فى قمة الدوري الإيطالي

الأحد 6 أكتوبر 2019 انترميلان يسعى فريق إنتر ميلان إلى مواصلة تصدره لبطولة الدوري الإيطالي، حينما يواجه اليوم الأحد نظيره يوفنتوس، على ملعب سان سيرو، في قمة، الجولة السابعة للبطولة.

ويأمل أنطونيو كونتي المدير الفني للإنتر عن استمرار سلسلة انتصارات الفريق، حيث حقق العلامة الكاملة حتى الأن في الدوري، متصدرًا للمسابقة بفارق نقطتين عن يوفنتوس. ويغيب عن صفوف إنتر ميلان لاعبه سانشيز بسبب تلقيه بطاقة حمراء في أخر مباريات الفريق. Advertisements ومن المتوقع أن يخوض الإنتر المباراة بالتشكيل الآتي: حراسة المرمى: هاندانوفيتش الدفاع: دييجو جودين، ميلان شكرينيار، ستيفان دي فري الوسط: نيكولو باريلا، ستيفانو سينسي، دانيلو دامبروزيو، مارسيلو بروزوفيتش، كوادوو أسامواه الهجوم: روميلو لوكاكو، لاوتارو مارتينيز

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