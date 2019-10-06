السولية ينضم لمعسكر منتخب مصر لإجراء الكشف الطبى وتحديد مصيره...

جدة - عمرو شويل منتخب مصر ينطلق غدًا الإثنين معسكر منتخب مصر، تحت قيادة حسام البدرى، ومن المقرر أن ينضم عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي للمعسكر الخاص، من أجل توقيع الكشف الطبي عليه . منتخب مصر ويُجرى عمرو السولية اليوم أشعة رنين مغناطيسى، لتحديد درجة الإصابة التى تعرض لها فى مباراة نادي أسوان ضد الأهلي والتى حسمها الفريق الأحمر بخماسية مقابل هدف واحد والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدورى المصرى الممتاز. Advertisements منتخب مصر و أكد مصدر مسئول فى الأهلي أن إصابة السولية كدمة فى الأنكل وبالتالي تواجده فى المعسكر الخاص بالمنتخب سيكون صعب لأنه سيحتاج فترة راحة لا تقل عن أسبوعين.

منتخب مصر

ومن المقرر أن تحسم نتيجة الأشعة التى سيجريها اللاعب موقفه من مباراة القمة بين فريقه الأهلى والزمالك المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجارى فى بطولة الدورى العام، وكان السولية قد أصيب بكدمة قوية استدعت خروجه من الملعب فى الشوط الثانى من مباراة أسوان التى فاز بها الفريق بخمسة أهداف مقابل هدف.

منتخب مصر

حدد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة حسام البدرى، ستاد القاهرة لإستضافة تدريبات الفراعنة فى المعسكر المقبل والمقرر له فى الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر الجارى والذى يتخلله مباراة ودية أمام بتسوانا .