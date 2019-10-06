شكرا لقرائتكم تريزيجيه يرزق بمولوده الأول قبل انضمامه لمعسكر الفراعنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رزق محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر ونادي استون فيلا الانجليزي بمولوده الأول اليوم، الأحد، يستعد محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر ونادي استون فيلا الإنجليزي للأنضمام إلى معسكر "الفراعنة"، الذي يشهد إقامة مباراة ودية تجمع بين منتخبي مصر وبتسوانا يوم 14 أكتوبر.

ويعد هذا المعسكر الأول للنجم المصري محمود تريزيجيه مع منتخب بلاده منذ إنضمامه لصفوف استون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادماً من قاسم باشا التركي في صفقة كلفت خزينة النادي الانجليزي نحو 9 ملايين جنيه استرليني.

وكان محمود تريزيجيه شارك لمدة 25 دقيقة في فوز استون فيلا على نورويتش سيتي بنتيجة 5 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "كارو رود"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".