شكرا لقرائتكم عبدالشافى يقترب من الظهور أمام اف سى مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى الزمالك لمواصلة انتصاراته المحلية بعدما حقق الفوز فى مباراتين متتاليتين أمام الاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة، فى الجولتين الأولى والثانية بالدورى، ليحصد 6 نقاط واكتفى الفريق الأبيض بإحراز هدفين فقط فى المباراتين بواقع هدف فى كل لقاء فيما لم تستقبل شباكه أى أهداف.

ومن جانبه يدرس الصربى ميتشو المدير الفنى ، الدفع بمحمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق في مركز لاعب الوسط المدافع خلال مواجهة نادى مصر، فى المباراة المقرر لها في الثامنة مساء اليوم في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري.

ويغيب طارق حامد عن الزمالك فى تلك المباراة للإيقاف ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن للإصابة وفرجاني ساسي لإراحته من قبل الجهاز الفنى وتجنب حصوله على إنذار ثالث قبل مباراة القمة المقبلة أمام الأهلى، فى الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز، التى ستقام يوم 19 من شهر أكتوبر الجارى.

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وكان نادى مصر قد حصد نقطة واحدة من أول جولتين له فى الدورى ولم يسجل أى هدف حتى الآن واستقبلت شباكه 3 أهداف.