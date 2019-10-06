شكرا لقرائتكم رينا ينقذ جيامباولو.. ويمنح ميلان فوزاً صعباً أمام جنوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد ميلان نغمة الانتصارات وتغلب على مضيفه جنوى 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة السابعة من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز سبال على بارما 1 - صفر وهيلاس فيرونا على سامبدوريا 2 - صفر.

وتقدم جنوى بهدف سجله لاسه شوني في الدقيقة 41 إلا أن الفريق تلقى ضربة موجعة بحصول لاعبه ريكاردو سابونارا على البطاقة الحمراء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وبسبب النقص العددي تمكن ميلان من تعديل النتيجة عن طريق هدف سجله ثيو هيرنانديز في الدقيقة 51 ثم تلقى جنوه ضربة موجعة أخرى بطرد مدافعه دافيدي بيراسكي في الدقيقة 57 واحتساب ركلة جزاء سجل منها فرانك كيسي الهدف الثاني لميلان في ذات الدقيقة. وفي الدقيقة 79 حصل ديفيد كالابريا، لاعب ميلان، على البطاقة الحمراء.

وأهدر لاسه شوني، لاعب جنوى ، ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة ليضيع فرصة تعديل النتيجة بعدما تصدى لها بيبي رينا، أنقذ بها مدرب الفريق جيامباولو من الإقالة. كما شهدت الدقيقة التالية طرد صامويل كاستييخو لاعب ميلان.

ورفع ميلان رصيده إلى تسع نقاط في المركز الحادي عشر، محققا أول انتصار له بعد ثلاثة هزائم متتالية في الدوري، وهو الانتصار الثالث لميلان هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات.

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في المقابل توقف رصيد جنوى عند خمس نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير متلقيا هزيمته الرابعة هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين.

وفي المباراة الثانية، انتزع فريق سبال فوزا صعبا من ضيفه بارما 1 - صفر. ويدين سبال بالفضل في هذا الفوز للاعبه أندريا بيتانيا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31.

وشهدت المباراة طرد غابرييل ستريفيزا لاعب سبال في الدقيقة 70. ورفع سبال رصيده إلى ست نقاط في المركز الثامن عشر وتوقف رصيد بارما عند تسع نقاط في المركز العاشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز فيرونا على سامبدوريا بهدفين نظيفين سجلهما ماراش كومبولا في الدقيقة التاسعة ونيكولا مورو، لاعب سامبدوريا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 81.

ورفع فيرونا رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثامن وتوقف رصيد سامبدوريا عند ثلاث نقاط في المركز العشرين الأخير.