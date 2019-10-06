لأول مرة.. مرتضى منصور ينتقد ’’ميتشو‘‘.. وينفعل على المذيع: ’’لو شوفت الخطيب هعمل نفسي معرفوش‘‘

كتب: ضياء السقا

انتقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أداء الصربي "ميتشو" المدير الفنى للفريق الأبيض، خلال الفترة الماضية، وطالبه بعدم تغيير مراكز بعض اللاعبين.

وقال منصور، في تصرياحت لبرنامج "الزمالك اليوم"، إن الفريق لم يخوض مباريات قوية حتى الآن، مشيرا إلى إنه عقد جلسة مع "ميتشو" وطالبه فيها بعدم تغيير مراكز اللاعبين، قائلا: "أخبرته بأن يدفع بأشرف بنشرقي في نفس مركزه الذي كان يتألق فيه سابقا، وإشراك خالد بوطيب في مركزه الذي يتألق فيه مع منتخب المغرب، وكذلك عدم تغيير مركز أوناجم".

وتابع مرتضى: "سألت ميتشو: هل من الممكن إشراك محمود علاء في وسط الملعب وطارق حامد في الهجوم؟ بالطبع لا، فلكل منهما مركزه الواضح. ولذلك طلبت منه عدم تغيير مراكز اللاعبين وهذا ليس تدخلا فنيا على الإطلاق".

من ناحية أخرى، وجه رئيس الزمالك، رسالة إلى الجماهير البيضاء قائلا: ”من اليوم سنغلق صفحة محمود الخطيب، لا تسبوا أو تهاجموا رئيس النادي الأهلي ولا تنجرّوا للفتنة".

وعندما ذكره مذيع البرنامج أحمد جمال، بتصريحه السابق، بأنه إذا رأي الخطيب فسيبادر بمصافحته، انفعل منصور، وقال: "أنا سحبت الكلام ده.. ولو شوفت رئيس الأهلي هعمل نفسي معرفوش ومش هعبره".

Advertisements

وكان الأهلي قد تقدم بشكاوى عديدة إلى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، ضد تجاوزات مرتضى منصور.

اقرأ أيضأ: مرتضى منصور يكشف آخر تطورات أزمة «جنش».. ويعلن: «خائن الزمالك» وراء الواقعة

اقرأ أيضأ: ’’إنت خريج معهد تعاون‘‘.. مرتضى منصور يهاجم الخطيب من جديد.. ويوجه رسالة نارية لمحمد صلاح.. وينفعل على خالد الغندور

مداخلة مرتضى كاملة: