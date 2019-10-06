لقب عالمي سادس لماركيز في "موتو جي بي"









اسماء السيد - أحرز الإسباني مارك ماركيز (هوندا) لقبه السادس في الدراجات النارية لفئة "موتو جي بي"، بفوزه الأحد في جائزة تايلاند الكبرى، المرحلة الخامسة عشرة من بطولة العالم.

وحقق ماركيز (26 عاما) لقبه السادس إجمالا والرابع تواليا في الفئة الأولى، بحلوله في المركز الأول في السباق التايلاندي، ليرفع رصيده من الألقاب في الدراجات النارية الى ثمانية (بينها لقب في كل من موتو 2 وموتو 3).

وأتى تتويج ماركيز مع تبقي أربعة مراحل حتى نهاية بطولة 2019.

وأنهى الإسباني السباق الأحد بزمن 39:36,223 دقيقة، متقدما على الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) والإسباني مافريك فينياليس (ياماها)، ليحتفل بالوقوف على دراجته النارية حاملا علما كتب عليه "بطل العالم".

وحسم ماركيز اللقب بنتيجة حلول منافسه المباشر في الترتيب العام، الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو (دوكاتي)، في المركز الرابع.

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وبات الفارق بين الدراجين في الترتيب العام 110 نقاط (325 لماركيز مقابل 215 لدوفيتسيوزو).

وانطلق ماركيز من المركز الثالث، لكنه تمكن سريعا من التقدم الى الثاني على حساب فينياليس، ليبدأ منافسة مثيرة مع الدراج الفرنسي (20 عاما) يخوض موسمه الأول في الفئة الأولى. وتمكن كوارتارارو من الحفاظ على الصدارة في 25 من لفات السباق الـ26، قبل أن يتمكن ماركيز من انتزاع الصدارة والفوز في اللفة الأخيرة.

واختصر الدراج الإسباني ما حققه بالقول "كان عاما مذهلا".

أضاف "كنت أريد الفوز بالسباق، لم تكن لبطولة العالم أهمية. فابيو كان سريعا جدا لكنني درست مساراته وتمكنت من تخطيه".

وبات ماركيز ثالثا في ترتيب أكثر الدراجين تتويجا في الفئة الأولى، بعد الإيطاليين جامكو أغوستيني (ثمانية ألقاب آخرها في العام 1975)، وفالنتينو روسي الذي أحرز آخر ألقابه السبعة في العام 2009.

وهو الفوز الثاني تواليا لماركيز على حلبة بوريرام التايلاندية، علما بأن النسخة الأولى من هذه المرحلة من بطولة العالم أقيمت العام الماضي.