شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يحقق إف سى مصر المفاجأة أمام الزمالك على خطى النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثامنة مساء اليوم فريق الزمالك مع اف سى مصر، فى إطار الجولة الثالثة من مباريات الدورى المصرى ، ويدخل الزمالك اللقاء، وسط مخاوف من مقالب الصاعدين حديثاً للدوري الممتاز، وتساؤلات هل يحقق إف سى المفاجأة مثلما فعل النجوم الموسم الماضى.

وتجيب عن الاسئلة التالية لكشف تفاصيل المباراة..

موعد مباراة الزمالك و اف سى مصر اليوم ؟

يلتقى الزمالك مع اف سى مصر فى الثامنة من مساء اليوم باستاد السلام فى الجولة الثالثة من البطولة المحلية .

ماذا فعل النجوم الموسم الماضى مع الزمالك ؟

سقط الزمالك أمام النجوم ، بعد أن حقق الأخير مفاجأة للفريق الأبيض، وتغلب عليه بهدف سجله صلاح أمين ، ليفقد الزمالك 3 نقاط فى مسيرته.

Advertisements

هل سبق وخسر الزمالك من الفرق الصاعدة حديثا ؟

تعرض الزمالك لعدة خسائر من الفرق التى تصعد حديثا للدورى ، حيث خسر أيضا من الشرقية ، وكذلك من اسمنت أسيوط ، وخسر من الاتصالات بثلاثة أهداف خلال المواسم السابقة.

ما أكبر هزيمة تعرض لها الزمالك من الفرق الصاعدة؟

أكبر خسارة تعرض لها الزمالك من الفرق الحديثة العهد بالدورى ، كانت أمام حرس الحدود موسم 2005 ، وفاز وقتها الحرس بخماسية نظيفة ، ببطولة الدوري ليحقق خلالها الحدود أكبر فوز في تاريخه على النادي الأبيض.

كيف يتخلص الزمالك من مقالب الكبار أمام اف سى مصر ؟

رغم أن الزمالك لديه عدة غيابات فى مباراة اليوم، مثل شيكابالا ، و محمد حسن ، و طارق حامد و محمود عبد العزيز ، إلا أنه يمتلك الكثير من النجوم القادرة على تحقيق الفوز ، مثل بوطيب وبن شرقى ، و مصطفى محمد ، و أوباما و أحمد سيد زيزو ، و محمد أوناجم.