شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتفل بذكرى نصر أكتوبر : 46 عاماً على أعظم حرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر العظيمة، والتي تحل اليوم ذكراها الـ 46.

وكتبت صفحة الأهلي على فيس بوك: "نحتفل اليوم بمرور 46 عاماً على أعظم حرب في العصر الحديث حرب أكتوبر المجيدة كل عام ومصر بخير".

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.

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وقرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى، استمرار التدريبات اليوم الأحد بدون راحة عقب الفوز على فريق أسوان في الجولة الثالثة من بطولة الدوري، رغم اتخاذه قراراًُ بمنح اللاعبين إجازة لمدة يومين قبل أن يتم إلغاء القرار، واستقرالجهاز الفني للأهلى على ترحيل إجازة الفريق لنهاية الأسبوع لتصبح يومي الجمعة والسبت القادمين بدلاً من اليوم الأحد وغداً الاثنين.

ويواصل الأهلى تدريباته بدون راحة، حيث يقام المران في الخامسة مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وتغلب الفريق قد تغلب على نظيره فريق أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم عصر أمس على استاد أسوان.