شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يعرض نتيجة الأشعة على طبيب المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد محمود طبيب الأهلى إن عمرو السولية لاعب وسط الفريق سيجري أشعة رنين مغناطيسي، لتحديد درجة الإصابة التي تعرض لها في مباراة أسوان والتي حسمها الفريق الأحمر بخماسية مقابل هدف واحد.

وأوضح خالد محمود أن الفحص المبدئي كشف عن تعرضه لجزع في الكاحل؛ نتيجة الكدمة القوية التي تعرض لها خلال اللقاء.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن اللاعب سيعرض نتيجة الأشعة والتقرير الطبي الخاص بإصابته على الجهاز الفني والطبي للمنتخب الوطني بعد استدعائه للمعسكر المقبل.

وكان السولية قد أصيب بكدمة قوية استدعت خروجه من الملعب في الشوط الثاني من مباراة أسوان.