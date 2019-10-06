شكرا لقرائتكم خبر عن السولية يتواجد فى معسكر منتخب مصر غداً رغم الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينضم عمرو السولية لاعب الأهلي إلى معسكر منتخب مصر المقرر انطلاقه غدا من أجل إجراء الكشف الطبي عليه.

وحدد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة حسام البدرى، ستاد القاهرة لاستضافة تدريبات الفراعنة فى المعسكر المقبل والمقرر له فى الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر الجارى والذى يتخلله مباراة ودية أمام بتسوانا.

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ويُجرى عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلى أشعة رنين مغناطيسى، لتحديد درجة الإصابة التى تعرض لها فى مباراة نادي أسوان ضد الأهلي والتى حسمها الفريق الأحمر بخماسية مقابل هدف واحد والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

وكشف مصدر مسئول فى الأهلي أن إصابة السولية كدمة فى الأنكل وبالتالي تواجده فى المعسكر الخاص بالمنتخب سيكون صعب لأنه سيحتاج فترة راحة لا تقل عن أسبوعين.

ومن المقرر أن تحسم نتيجة الأشعة التى سيجريها اللاعب موقفه من مباراة القمة بين فريقه الأهلى والزمالك المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجارى فى بطولة الدورى العام، وكان السولية قد أصيب بكدمة قوية استدعت خروجه من الملعب فى الشوط الثانى من مباراة أسوان التى فاز بها الفريق بخمسة أهداف مقابل هدف.