شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه " أب " لأول مرة قبل انضمامه لمعسكر المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رزق محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر ونادي استون فيلا الانجليزي بمولوده الأول اليوم الأحد، والذى أطلق عليه "يزن".

وأشار ”الخليج 365” الإثنين الماضي إلى أن محمود تريزيجيه ينتظر خبراً سعيداً خلال أيام.

ويستعد محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر ونادي استون فيلا الإنجليزي للانضمام إلى معسكر "الفراعنة"، الذي يشهد إقامة مباراة ودية تجمع بين منتخبي مصر وبتسوانا يوم 14 أكتوبر.

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ويعد هذا المعسكر الأول للنجم المصري محمود تريزيجيه مع منتخب بلاده منذ انضمامه لصفوف استون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادماً من قاسم باشا التركي في صفقة كلفت خزينة النادي الانجليزي نحو 9 ملايين جنيه استرليني.

وشارك محمود تريزيجيه شارك لمدة 25 دقيقة في فوز استون فيلا على نورويتش سيتي بنتيجة 5 – 1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "كارو رود"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".