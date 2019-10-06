شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أكتوبر .. انطلاق الدورة المجموعة الثانية من دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة جدول مباريات الدورة المجمعة الثانية من بطولة الدورى الممتاز على مستوى منافسات الرجال ، ومن المقرر أن تنطلق الدورة فى الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجارى على ملاعب مختلفة عن التى شهدت الدورة المجمعة الأولى.
ووفقا للجدول فمن المقرر أن يلتقى فى اليوم الأول من المنافسات ، فيما يخص المجموعة الأولى، فمن المقرر أن يلتقى الطيران مع الزمالك ، وطنطا مع مصر للتأمين بصالة طنطا ، أما 6 أكتوبر فيواجه الجزيرة والاتصالات مع سموحة فى المجموعة الثانية بصالة صيد أكتوبر ، والشمس مع الاتحاد السكندرى ، والاوليمبى مع طلائع الجيش بالمجموعة الثالثة بصالة التربية الرياضية بأبو قير ، وفى المجموعة الرابعة يلتقى الاهلى مع هيئة القناة ، وأصحاب الجياد مع سبورتنج بصالة الشباب و الرياضة بأكتوبر.
يذكر أن آخر جولة من جولات الدورة المجمعة الأولى شهدت فوز كل من طنطا وأكتوبر والزمالك وسموحة والاوليمبى والاتحاد والقناة والأهلى.
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