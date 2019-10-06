مرعى ومجدي يقودان هجوم المقاصة أمام الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراته أمام الجونة والتى ستنطلق فى تمام الثالثة بعد ظهر اليوم في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري. ويضم التشكيل كلاً من : ويضم التشكيل كلاً من : حراسة المرمى: محمود حمدى خط الدفاع : حسني فتحي –أحمد ياسين -عاصم سعيد - أحمد محسن خط الوسط: مصطفى شبيطة – حالد اوتشو - ميدو جابر – محمد ابراهيم خط الهجوم: عمرو مرعى - عبدالله مجدي. ويتواجد على دكة البدلاء : محمد كوكو - أحمد مودى –عصام صبحى –صلاح ريكو –محمد مسعد-صلاح عاشور –صلاح أمين. أعلن الجهاز الفني للجونة، بقيادة الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، التشكيل الذي يخوض به مباراة المقاصة وجاء كالتالي: Advertisements محمود الغرباوي (1)، باسم علي (25)، محمد نجيب (24)، لؤي وائل (5)، عمرو سعداوي (30)، محمد محسن «ليلة» (6)، أكرم توفيق (14)، أحمد مجدي (18)، إسلام محارب (22)، أحمد ياسر ريان (9)، آلان تشيامابادي (20). وعلى مقاعد البدلاء: عمر رضوان، خالد صبحي، جوناثان نجويم، سيرج أكا، والتر بواليا، أحمد حمدي، محمد ناجي «جدو».

المقاصة

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