شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. عقاب جماعى للاعبى الأهلى بعد خماسية أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، لا يسير على درب الثعلب البرتغالى مانويل جوزيه داخل الملعب فقط، من خلال تحقيق انتصارات متتالية، ولكن الأمر أيضاً امتد لخارج الملعب، من خلال التعامل الشخصى مع اللاعبين واتخاذ قرارات قوية.

فايلر اتخذ قراراً قبل مواجهة أسوان بمنح لاعبى فريقه إجازة من التدريبات لمدة يومين بعد عودة الفريق من هناك مباشرة، لتكون يومى الأحد والاثنين، إلا أنه سرعان ما تراجع عن قراره وألغى الإجازة، وقرر خوض الفريق لتدريب بشكل عادى مساء اليوم الأحد بعد انتهاء مباراة أسوان بـ24 ساعة.

وكشف مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى سبب إلغاء السويسرى رينيه فايلر للإجازة الذى منحها للفريق عقب الفوز العريض على أسوان بخماسية.

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لمعرفة سبب إلغاء السويسرى رينيه فايلر للإجازة اضغط هنا