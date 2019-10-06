شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث برنامج فترة التوقف.. ويهنئ الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى ، أن الجهاز الفنى سيعقد جلسة لوضع خطة عمل الأيام المقبلة فى ظل توقف مسابقة الدوري، بسبب معسكر المنتخب الوطني، سواء بإقامة مباراة ودية من عدمه وفقا لظروف الفريق.

وأوضح عبد الحفيظ أن الجهاز الفنى أغلق تماما صفحة مباراة أسوان وبدأ مرحلة إعداد وتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباريات التى تعقب فترة التوقف الدولى وعلى رأسها مباراة الزمالك فى الدوري، مشيرا إلى أن الفريق يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق الأهداف التى يسعى إليها، مشيرا إلى أن وجود عناصر مميزة وجاهزة فى كل المراكز أمر إيجابى للغاية ويتوافق مع خطط الأندية الكبيرة التى تنافس على حصد البطولات.

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ووجه سيد عبد الحفيظ التهنئة إلى مجموعة اللاعبين المنضمين للمنتخب الوطنى خلال معسكره، متمنيا لهم التوفيق حتى يكونوا إضافة كبيرة فى هذه المرحلة.

ويضم المنتخب الأول 7 لاعبين من الاهلى ، وهم: محمد الشناوى وأحمد فتحى وأيمن أشرف وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمرو السولية وإن كان الأخير سيتم استبعاده من القائمة بسبب الإصابة.

ويلعب منتخب مصر مع بتسوانا 14 أكتوبر الجارى فى إطار الإعداد لتصفيات كاس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون.