شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. ريال مدريد يعلن عن حجم إصابة توني كروس والان مع التفاصيل

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الأحد عن حجم إصابة الألماني توني كروس لاعب وسط الفريق.

إصابة توني كروس خلال مباراة ريال مدريد

وكان توني كروس قد تعرض إلى إصابة أمس السبت خلال مباراة ريال مدريد ضد غرناطة بالدوري الإسباني ولم يستطع إستكمال المباراة ليخرج بديلا في الدقيقة 34.

حجم إصابة توني كروس وفترة غيابه عن الملاعب

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وأكد نادي ريال مدريد في بيان رسمي أن كروس خضع لفحص طبي اليوم وتأكد أنه يعاني من إصابة في العضلة الضامة لساقه اليسرى وسيتم تقييم حالته في وقت أخر.

ولم يكشف نادي ريال مدريد بعد عن فترة غياب ولكن كشفت بعض التقارير الصحفية الإسبانية أنه قد يغيب عن الملاعب لفترة 3 أسابيع.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي مايوركا يوم السبت القادم ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.