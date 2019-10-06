شكرا لقرائتكم خبر عن ناينجولان يقود تشكيل كالياري ضد روما بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

يستعد نادي روما الإيطالي لمواجهة نظيره نادي كالياري بعد قليل ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز. ناينجولان يستعد لمواجهة فريقه القديم وشهد تشكيل كالياري الأساسي تواجد ناينجولان لقيادة خط وسط الفريق ضد فريقه القديم روما. تشكيل روما ضد كالياري بالدوري الإيطالي حراسة المرمى: لوبيز خط الدفاع: مانشيني، سمولينج، سبينازولا، كولاروف. Advertisements خط الوسط: كريستانتي، دياوارا، زانيولا، وترود، كلويفرت. خط الهجوم: دجيكو. تشكيل كالياري ضد روما بالدوري الإيطالي حراسة المرمى: اولسين. خط الدفاع: سييتليى، بيساكاني، بيلجريني، فابريزيو. خط الوسط: نانديز، سيجاريني، روج، ناينجولان. خط الهجوم: جلفاو، سيموني.

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