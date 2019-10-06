تعرف على تشكيل أرسنال ضد بورنموث بالدوري الإنجليزي

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يستعد نادي أرسنال الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي بورنموث بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. تشكيل أرسنال ضد بورنموث بالدوري الإنجليزي حراسة المرمى: لينو خط الدفاع: لويز، باباستاثوبولوس، كولاسيناك، تشامبيرس. خط الوسط: سيبايوس، شاكا، جوندوزي. Advertisements خط الهجوم: بيبي، أوباميانج، ساكا. تشكيل بورنموث ضد أرسنال بالدوري الإنجليزي حراسة المرمى: رامسدالي خط الدفاع: كوك، آكي، ريكو، جاك ستيسي. خط الوسط: ويلسون، ليرما، بيلينج، كينج. خط الهجوم: كالوم ويسلون، سولانكي.

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