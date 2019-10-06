أجويرو ومحرز يقودان هجوم مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

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أعلن بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة نظيره نادي ولفرهامبتون بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. محرز وأجويرو يقودان هجوم مانشستر سيتي ويقود الثنائي رياض محرز وسيرجيو أجويرو هجوم مانشستر سيتي ضد نظيره نادي ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي. تشكيل مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي حراسة المرمى: إديرسون خط الدفاع: أوتامندي، فيرناندينيو، كانسيلو، والكر. Advertisements خط الوسط: جوندوجان هيرنانديز، سيلفا. خط الهجوم: رحيم سترلينج، أجويرو، رياض محرز. تشكيل ولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي حراسة المرمى: باتريسيو خط الدفاع: بولي، كودي، سايس. خط الوسط: تراوريه، ديندونكر، نيفيز، موتينيو، فيناجري. خط الهجوم: خيمينيز، كوتروني.

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