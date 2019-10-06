شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة نارية بين يوفينتوس وانتر ميلان بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

يواجه يوفنتوس اليوم الأحد نظيره إنتر ميلان، في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، والتي ستقام على ملعب سان سيرو.

ويسعى اليوفي خلال المباراة لاستعادة الصدارة من إنتر ميلان، حيث يحتل السيدة العجوز المركز الثاني بفارق نقطتين عن النيراتزوري المتصدر.

وسيفتقد يوفنتوس لجهود كل من جيورجيو كيليني وماتيا دي شيليو ودانيلو، والبرازيلي دوجلاس كوستا، بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ يوفنتوس المباراة بالتشكيل التالي:

Advertisements

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: ليوناردو بونوتشي، ماتياس دي ليخت، خوان كوادرادو، أليكس ساندرو

الوسط: سامي خضيرة، ميرالين بيانيتش، بليز ماتويدي، آرون رامسي.

الهجوم: كريستيانو رونالدو، جونزالو هيجواين