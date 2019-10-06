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دي ماريا يدافع عن ميسي وايكاردي

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نفى أنجيل دي ماريا تقارير تفيد بأن لديه علاقة سيئة مع زميله الجديد وزميله الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

أصبح الثنائي الآن سويًا في باريس سان جيرمان ، رغم أنه من غير المرجح أن يلعب الفريق مع الأرجنتين في نفس الوقت في المستقبل المنظور.

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وقال دي ماريا: "مارو ايكاردي هو دمج مع الفريق والمدينة" ، وأوضح دي ماريا من ناحية ، تجعلني [الشائعات] تضحك قليلاً ، لكن من الناحية الأخرى يؤلمني أيضًا".

وتابع: "هذا يجعلني أبدو مثل ابن العاهرة ، بينما هو عكس ذلك عند الضغط على موضوع لماذا لم يكن إيكاردي سمة عادية في المنتخب الوطني ، كان لاعب خط وسط السابق سريعًا في شجب شائعات ميسي.

وأضاف دي ماريا "إنه دائمًا نفس الهراء الأشياء التي خرجت ليست صحيحة ميسي يتصل بنا على الهاتف ، ولا يقول الأشياء التي يقولون إنه يفعلها."

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