شكرا لقرائتكم خبر عن دي ماريا يدافع عن ميسي وايكاردي والان مع التفاصيل

نفى أنجيل دي ماريا تقارير تفيد بأن لديه علاقة سيئة مع زميله الجديد وزميله الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

أصبح الثنائي الآن سويًا في باريس سان جيرمان ، رغم أنه من غير المرجح أن يلعب الفريق مع الأرجنتين في نفس الوقت في المستقبل المنظور.

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وقال دي ماريا: "مارو ايكاردي هو دمج مع الفريق والمدينة" ، وأوضح دي ماريا من ناحية ، تجعلني [الشائعات] تضحك قليلاً ، لكن من الناحية الأخرى يؤلمني أيضًا".

وتابع: "هذا يجعلني أبدو مثل ابن العاهرة ، بينما هو عكس ذلك عند الضغط على موضوع لماذا لم يكن إيكاردي سمة عادية في المنتخب الوطني ، كان لاعب خط وسط ريال مدريد السابق سريعًا في شجب شائعات ميسي.

وأضاف دي ماريا "إنه دائمًا نفس الهراء الأشياء التي خرجت ليست صحيحة ميسي يتصل بنا على الهاتف ، ولا يقول الأشياء التي يقولون إنه يفعلها."