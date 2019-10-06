شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. توتنهام يعلن عن حجم إصابة لوريس وإنتهاء موسمه مع الفريق والان مع التفاصيل

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي اليوم الأحد رسميا عن حجم إصابة هوجو لوريس حارس مرمى الفريق وفترة غيابه عن الملاعب.

إصابة لوريس خلال مباراة توتنهام

وكان لوريس قد تعرض إلى إصابة قوية خلال مباراة توتنهام أمس السبت ضد برايتون ولم يستطع إستكمال المباراة ليتم نقله إلى المستشفى مباشرة.

حجم إصابة لوريس

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وأكد نادي توتنهام أن لوريس خطع لفحوصات طبية أكدت تعرضه إلى إصابة بخلع في كوعه الأيمن.

ولم يحدد نادي توتنهام فترة معينه لغياب لوريس عن الملاعب ولكن النادي أكد أن موسمه انتهى مع الفريق.

نتيجة مباراة توتنهام وبرايتون في الدوري الإنجليزي

يذكر أن برايتون كان قد تمكن من الفوز على توتنهام أمس بثلاثة أهداف مقابل لا شئ ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.