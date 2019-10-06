شكرا لقرائتكم خبر عن هازارد يوجه رسالة قوية للمنافسين في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

سجل النجم البلجيكي إيدين هازارد أول هدف له مع ريال مدريد منذ انضمامه خلال فوز فريقه على غرناطة 4-2.

وخلال لقاء لقناة "ريال مدريد" التلفزيونية قال: "أنا مسرور بالفوز، وعندما تلعب تريد أن تسجل هدفك ، لكن الشيء المهم هو الفوز."

وتابع هازارد:"ما زلنا في صدارة الدوري ، كان هذا هو هدفنا اليوم من الصعب دائمًا الحصول على هذا الهدف الأول ، ولكن بمجرد حصولك عليه."

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وأكمل: " تزداد الثقة في احراز الاهداف وآمل أن أسجل الكثير من الأهداف لهذا النادي الرائع."

وأضاف:" كان من المهم بالنسبة لي أن أسجل اليوم لقد كان فوزًا صعبًا للغاية لأن غرناطة لعبت جيدًا.

واختتم: " غرناطة فريق قوي ولهذا السبب يحتل المركز الثاني في الليجا، ولكننا بذلنا قصارى جهدنا طوال 90 دقيقة وفزنا في المباراة هناك دائمًا مجال للتحسين ، لكن هذه ثلاث نقاط مهمة."