«جوارديولا» يعلن تشكيل مانشستر سيتي في مواجهة ولفرهامبتون

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه في مواجهة نظيره ولفرهامبتون، في المباراة التي تنطلق في الثالثة عصرا، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: إيدرسون.
الدفاع: كالي والكر، أوتامندي، فرناندينيو، كانسيلو.
الوسط: جوندوجان، رودريجو، دافيد سيلفا.
الهجوم: رياض محرز، أجويرو، ستيرلينج.
ويتواجد على دكة البدلاء: برافو، جيسوس، زينشينكو، أنجلينو، فودين، جارسيا.
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