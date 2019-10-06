شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينتظر تحقيق «ريمونتادا معتادة» في سباق هدافي الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ينتظر النجم المصري محمد صلاح تحقيق «ريمونتادا» معتادة في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يبتعد الآن عن الصدارة، التي يحتلها سيرجيو أجويرو، بـ 4 أهداف، قابلة للزيادة في حال تسجيل أي من منافسيه في مباريات اليوم.

ويملك محمد صلاح حتى الآن 4 أهداف بعد مشاركته في 8 جولات في البطولة، يتشارك بهم المركز العاشر في قائمة الهدافين مع العديد من اللاعبين الآخرين أبرزهم برناردو سيلفا، نجم مانشستر سيتي.

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ويعتبر تسجيل «صلاح» لـ 4 أهداف بعد مرور 8 جولات معادلًا لرقمه في موسمه الأول مع ليفربول بعد مرور الجولات الـ 8 الأولى، إلا أنه كان بعيدًا أيضًا آنذاك عن صدارة ترتيب الهدافين، والذي احتله روميلو لوكاكو وقتها بـ 7 أهداف، ليرتفع بعدها نسق النجم المصري في إحراز الأهداف ويسجل هدفًا في الجولة التاسعة، ثم هدفين في الجولة الـ 11 ومثلهما في الجولة الـ 12 ليرتقي لصدارة قائمة الهدافين للمرة الأولى وينطلق بعدها للفوز بجائزة الحذاء الذهبي كهداف للبريميرليج 2017/2018.

وفي الموسم الماضي، أنهى «صلاح» الجولة الثامنة وهو في المركز الـ 15 بقائمة هدافين المسابقة الإنجليزية برصيد ثلاثة أهداف فقط، ليسجل هدفه الرابع في الجولة التاسعة، ويعود لتسجيل هدفًا آخر في الجولة العاشرة، ليرتقي سريعًا للمركز الثالث مشاركة مع عدد من اللاعبين الآخرين، ويستمر في الزحف نحو الصدارة بهدف جديد في الجولة الـ 12 وآخر في الـ 13.

ورغم غيابه عن التهديف في المباراتين التاليتين، إلا أنه انفجر في الجولة الـ 16 محرزًا هاتريك في شباك بورنموث ليقفز للمرة الأولى في الموسم إلى قمة ترتيب الهدافين مشاركة مع بيير-إيمريك أوباميانج، لينطلق بعدها لحصد ثاني جائزة حذاء ذهبي كهداف للبطولة، هذه المرة مشاركة مع «أوباميانج» وساديو ماني، فهل ينجح محمد صلاح في تحقيق «الريمونتادا» الثالثة على التوالي والوصول للحذاء الذهبي مجددًا هذا الموسم؟