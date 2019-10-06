شكرا لقرائتكم خبر عن «يسيتش» يمنح لاعبي الإسماعيلي راحة من التدريبات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الصربي ميودراج يسيتش، المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، منح لاعبي الفريق راحة لمدة 48 ساعة، وذلك عقب تحقيق الفوز مساء أمس، على وادي دجلة بهدف نظيف.
وعاد الإسماعيلي لطريق الانتصارات بالفوز على نظيره وادي دجلة بهدف نظيف، أحرزه مهاجمه النامبيبي بنسون شيلونجو، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ومن المقرر أن تتوقف مسابقة الدوري لمدة 10 أيام بسبب الأجندة الدولية التي يتخللها مواجهة ودية لمنتخب مصر الوطني أمام بتسوانا.
كانت هذه تفاصيل خبر «يسيتش» يمنح لاعبي الإسماعيلي راحة من التدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.