شكرا لقرائتكم خبر عن «يسيتش» يمنح لاعبي الإسماعيلي راحة من التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الصربي ميودراج يسيتش، المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، منح لاعبي الفريق راحة لمدة 48 ساعة، وذلك عقب تحقيق الفوز مساء أمس، على وادي دجلة بهدف نظيف.

وعاد الإسماعيلي لطريق الانتصارات بالفوز على نظيره وادي دجلة بهدف نظيف، أحرزه مهاجمه النامبيبي بنسون شيلونجو، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تتوقف مسابقة الدوري لمدة 10 أيام بسبب الأجندة الدولية التي يتخللها مواجهة ودية لمنتخب مصر الوطني أمام بتسوانا.