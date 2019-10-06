شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الاتحاد مع المحرق والإسماعيلي ضد الجزيرة بالبطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الاتحاد العربي لكرة القدم، مواعيد مباريات منافسات دور الـ16 «ثمن النهائي» للبطولة العربية للأندية الأبطال «كأس محمد السادس»، والتي يمثل مصر بها ناديا الإسماعيلي والاتحاد السكندري.

وكانت قرعة ثمن النهائي التي أجريت أمس في الرياض قد أسفرت عن مواجهة الإسماعيلي مع فريق الجزيرة الإماراتي، وتقرر انطلاق لقاء الذهاب يوم 23 أكتوبر باستاد الإسماعيلية في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

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فيما سيكون لقاء الإياب يوم 26 نوفمبر المقبل على ستاد هزاع بن زايد في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

ويواجه فريق الاتحاد السكندري نظيره المحرق البحريني، على أن يكون لقاء الذهاب على استاد الإسكندرية يوم 3 نوفمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء.

بينما يقام لقاء الإياب على ملعب المحرق البحريني يوم 26 نوفمبر المقبل في تمام الساعة السادسة مساء.