شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء ثنائي المصري البورسعيدي لمنتخبي فلسطين وليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت إدارة النادي المصري البورسعيدي خطابًا رسميًا من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يخطرها من خلاله باختيار محمود وادي، مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي، للانضمام للمعسكر المغلق لمنتخب فلسطين.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي المصري، يقام المعسكر بفلسطين خلال الفترة من السادس وحتى الخامس عشر من أكتوبر الجاري، ويتخلله خوض منتخب فلسطين لمباراة الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا والتي تجمعه بضيفه المنتخب السعودي والمقرر إقامتها على ملعب فيصل الحسيني في الخامس عشر من أكتوبر الجاري.

وفي نفس السياق، اختار الاتحاد الليبي لكرة القدم مهاجم الفريق، مفتاح طقطق، للانضمام للمعسكر المغلق لمنتخب ليبيا الوطني والذي يُقام بالمملكة المغربية خلال الفترة من السابع من أكتوبر الجاري وحتى السادس عشر من الشهر ذاته، وذلك في إطار استعدادات المنتخب الليبي للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون عام 2021.