مواجهة نارية بين يوفينتوس وانتر ميلان بالدوري الإيطالي

الأحد 6 أكتوبر 2019 يوفنتوس يواجه يوفنتوس اليوم الأحد نظيره إنتر ميلان، في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، والتي ستقام على ملعب سان سيرو.

ويسعى اليوفي خلال المباراة لاستعادة الصدارة من إنتر ميلان، حيث يحتل السيدة العجوز المركز الثاني بفارق نقطتين عن النيراتزوري المتصدر. وسيفتقد يوفنتوس لجهود كل من جيورجيو كيليني وماتيا دي شيليو ودانيلو، والبرازيلي دوجلاس كوستا، بسبب الإصابة. Advertisements ومن المتوقع أن يبدأ يوفنتوس المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: تشيزني الدفاع: ليوناردو بونوتشي، ماتياس دي ليخت، خوان كوادرادو، أليكس ساندرو الوسط: سامي خضيرة، ميرالين بيانيتش، بليز ماتويدي، آرون رامسي. الهجوم: كريستيانو رونالدو، جونزالو هيجواين

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