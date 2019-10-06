هازارد يوجه رسالة قوية للمنافسين في الدوري الإسباني

الأحد 6 أكتوبر 2019

هازارد

سجل النجم البلجيكي إيدين هازارد أول هدف له مع ريال مدريد منذ انضمامه خلال فوز فريقه على غرناطة 4-2.



وخلال لقاء لقناة "ريال مدريد" التلفزيونية قال: "أنا مسرور بالفوز، وعندما تلعب تريد أن تسجل هدفك ، لكن الشيء المهم هو الفوز."

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وتابع هازارد:"ما زلنا في صدارة الدوري ، كان هذا هو هدفنا اليوم من الصعب دائمًا الحصول على هذا الهدف الأول ، ولكن بمجرد حصولك عليه."

وأكمل: " تزداد الثقة في احراز الاهداف وآمل أن أسجل الكثير من الأهداف لهذا النادي الرائع."

وأضاف:" كان من المهم بالنسبة لي أن أسجل اليوم لقد كان فوزًا صعبًا للغاية لأن غرناطة لعبت جيدًا.

واختتم: " غرناطة فريق قوي ولهذا السبب يحتل المركز الثاني في الليجا، ولكننا بذلنا قصارى جهدنا طوال 90 دقيقة وفزنا في المباراة هناك دائمًا مجال للتحسين ، لكن هذه ثلاث نقاط مهمة."