اخبار الرياضه

توتنهام يعلن عن حجم إصابة لوريس وإنتهاء موسمه مع الفريق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

الأحد 6 أكتوبر 2019

توتنهام

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي اليوم الأحد رسميا عن حجم إصابة هوجو لوريس حارس مرمى الفريق وفترة غيابه عن الملاعب.

إصابة لوريس خلال مباراة توتنهام

وكان لوريس قد تعرض إلى إصابة قوية خلال مباراة توتنهام أمس السبت ضد برايتون ولم يستطع إستكمال المباراة ليتم نقله إلى المستشفى مباشرة.

Advertisements

حجم إصابة لوريس

وأكد نادي توتنهام أن لوريس خطع لفحوصات طبية أكدت تعرضه إلى إصابة بخلع في كوعه الأيمن.

ولم يحدد نادي توتنهام فترة معينه لغياب لوريس عن الملاعب ولكن النادي أكد أن موسمه انتهى مع الفريق.

نتيجة مباراة توتنهام وبرايتون في

يذكر أن برايتون كان قد تمكن من الفوز على توتنهام أمس بثلاثة أهداف مقابل لا شئ ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توتنهام يعلن عن حجم إصابة لوريس وإنتهاء موسمه مع الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا