الأحد 6 أكتوبر 2019
توتنهام
أعلن نادي توتنهام الإنجليزي اليوم الأحد رسميا عن حجم إصابة هوجو لوريس حارس مرمى الفريق وفترة غيابه عن الملاعب.
إصابة لوريس خلال مباراة توتنهام
وكان لوريس قد تعرض إلى إصابة قوية خلال مباراة توتنهام أمس السبت ضد برايتون ولم يستطع إستكمال المباراة ليتم نقله إلى المستشفى مباشرة.
حجم إصابة لوريس
وأكد نادي توتنهام أن لوريس خطع لفحوصات طبية أكدت تعرضه إلى إصابة بخلع في كوعه الأيمن.
ولم يحدد نادي توتنهام فترة معينه لغياب لوريس عن الملاعب ولكن النادي أكد أن موسمه انتهى مع الفريق.
نتيجة مباراة توتنهام وبرايتون في الدوري الإنجليزي
يذكر أن برايتون كان قد تمكن من الفوز على توتنهام أمس بثلاثة أهداف مقابل لا شئ ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر توتنهام يعلن عن حجم إصابة لوريس وإنتهاء موسمه مع الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.