شكرا لقرائتكم لا وقت للراحة فى الجزيرة بعد مباراة نادي أسوان ضد الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا راحة بعد مباراة نادي أسوان ضد الأهلي يخوض فريق النادى الأهلى اليوم التدريبات بدون راحة عقب الفوز على فريق أسوان في الجولة الثالثة من بطولة الدوري، رغم اتخاذ الجهاز الفني قراراًُ بمنح اللاعبين أجازة لمدة يومين قبل أن يتم الغاء القرار.

ويواصل الأهلى تدريباته بدون راحة، حيث يقام المران في الخامسة مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وكان الفريق قد تغلب على نظيره فريق أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم عصر أمس على استاد أسوان.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقرر اقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.