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شكرا لقرائتكم لا وقت للراحة فى الجزيرة بعد مباراة نادي أسوان ضد الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لا راحة بعد مباراة نادي أسوان ضد الأهلييخوض فريق النادى الأهلى اليوم التدريبات بدون راحة عقب الفوز على فريق أسوان في الجولة الثالثة من بطولة الدوري، رغم اتخاذ الجهاز الفني قراراًُ بمنح اللاعبين أجازة لمدة يومين قبل أن يتم الغاء القرار.
ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقرر اقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.
مباراة نادي أسوان ضد الأهلي يحسمها الأحمرحقق فريق الأهلى انتصارًا كبيرًا بالفوز بخمسة أهداف مقابل هدف على فريق أسوان، بملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز، حيث سجل خماسية الأهلى، حسين الشحات، أجاى، حمدى فتحى ومحمد مجدى قفشة ورمضان صبحى فيما سجل أوميد أوكرى لأسوان، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى 9 نقاط جمعهم من 3 تنتصارات ويستعيد المارد الأحمر قمة الدورى فيما يتوقف رصيد اسوان عند نقطة واحدة ويبقى فى المركز السادس عشر.
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