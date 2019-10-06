شكرا لقرائتكم جلسة خاصة للجهاز الفنى بالأهلى بسبب قائمة المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الجهاز الفني للنادي الاهلى جلسة لوضع خطة عمل الأيام المقبلة في ظل توقف مسابقة الدوري، بسبب معسكر المنتخب الوطني، سواء بإقامة مباراة ودية من عدمه وفقا لظروف الفريق.

ويضم المنتخب الأول 7 لاعبين من الاهلي ، وهم: محمد الشناوى وأحمد فتحى وأيمن أشرف وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمرو السولية وأن كان الأخير سيتم إستبعاده من القائمة بسبب الإصابة.

وأوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أن الجهاز الفني أغلق تماما صفحة مباراة أسوان وبدأ مرحلة إعداد وتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباريات التي تعقب فترة التوقف الدولي وعلى رأسها مباراة الزمالك في الدوري، مشيراًُ إلى أن الفريق يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق الأهداف التي يسعى إليها، مشيرا إلى أن وجود عناصر مميزة وجاهزة في كل المراكز أمر إيجابي للغاية ويتوافق مع خطط الأندية الكبيرة التي تنافس على حصد البطولات.

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ووجه سيد عبد الحفيظ التهنئة إلى مجموعة اللاعبين المنضمين للمنتخب الوطني خلال معسكره، متمنيا لهم التوفيق حتى يكونوا إضافة كبيرة في هذه المرحلة.

ويلعب منتخب مصر مع بتسوانا 14 أكتوبر الجاري فى إطار الإعداد لتصفيات كاس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون .