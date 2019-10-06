شكرا لقرائتكم جلسة خاصة للجهاز الفنى بالأهلى بسبب قائمة المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووجه سيد عبد الحفيظ التهنئة إلى مجموعة اللاعبين المنضمين للمنتخب الوطني خلال معسكره، متمنيا لهم التوفيق حتى يكونوا إضافة كبيرة في هذه المرحلة.
ويلعب منتخب مصر مع بتسوانا 14 أكتوبر الجاري فى إطار الإعداد لتصفيات كاس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون .
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