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شكرا لقرائتكم التشخيص المبدئي لإصابة عمرو السولية فى مباراة نادي أسوان ضد الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل إصابة السولية فى مباراة نادي أسوان ضد الأهلييجرى عمرو السولية لاعب وسط النادى الأهلى أشعة رنين مغناطيسي، لتحديد درجة الإصابة التي تعرض لها في مباراة نادي أسوان ضد الأهلي والتي حسمها الفريق الأحمر بخماسية مقابل هدف واحد.
وأوضح خالد محمود طبيب النادي الأهلي، أن الفحص المبدئي كشف عن تعرض عمرو السولية لجزع في الكاحل، نتيجة الكدمة القوية التي تعرض لها خلال اللقاء.
وأشار طبيب النادي الأهلي إلى قيام عمرو السولية بعرض نتيجة الأشعة والتقرير الطبي الخاص بإصابته على الجهاز الفني والطبي للمنتخب الوطني بعد استدعائه للمعسكر المقبل.
مباراة نادي أسوان ضد الأهلي تنتهي بخماسية حمراءوكان عمرو السولية قد أصيب بكدمة قوية خلال مباراة نادي أسوان ضد الأهلي، استدعت خروجه من الملعب في الشوط الثاني من المباراة التى حسمها المارد الأحمر بنتيجة 5/1 خارج الديار ضمن مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
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