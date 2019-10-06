شكرا لقرائتكم مرعى ومجدي يقودان هجوم المقاصة أمام الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الجهاز الفنى لنادي مصر المقاصة عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراته أمام الجونة والتى ستنطلق فى تمام الثالثة بعد ظهر اليوم الأحد، في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري وجاء تشكيل مصر المقاصة كالتالى: حراسة المرمى: محمود حمدى Advertisements خط الدفاع : حسني فتحي –أحمد ياسين -عاصم سعيد - أحمد محسن خط الوسط: مصطفى شبيطة – حالد اوتشو - ميدو جابر – محمد ابراهيم خط الهجوم: عمرو مرعى - عبدالله مجدي. ويتواجد على دكة البدلاء : محمد كوكو - أحمد مودى –عصام صبحى –صلاح ريكو – محمد مسعد-صلاح عاشور – صلاح أمين

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