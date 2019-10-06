شكرا لقرائتكم اليوم.. جلسة خاصة بين جنش ومرتضى منصور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسبب محمود جنش حارس الزمالك فى أزمة، بعد التصريحات التى أدلى بها الحارس عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، بأنه متعجب من تأخر حصوله على مقدم تعاقده من نادى الزمالك حتى الآن، قائلا: "هل السبب هو الإصابة أم شىء آخر؟"، ليرد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادى على جنش بأن جميع اللاعيبن لم يحصلوا على مقدمات العقود باستثناء اثنين حصلا على المقدم لوجود ظروف طارئة لديهما، وبعد تبادل التصريحات بين جنش وأمير مرتضى زادت الأزمة وقرر مرتضى منصور رئيس النادى عرض الحارس للبيع، لكن حدثت مساعى لحل الأزمة التى نستعرض تفاصيلها بالتساؤلات التى تدور حولها فى التقرير التالى. ويعقد اليوم محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك جلسة مع مسئولو النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور من أجل تعديل عقده بما يتناسب مع إمكانيات اللاعب خلال الفترة الأخيرة. أكد مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية أن أزمة محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأبيض، انتهت، وأن اللاعب اعتذر له عما بدر منه من خطأ خلال اليومين الماضيين بعد أزمته مع أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بسبب مستحقات الحارس المالية.

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