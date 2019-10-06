شكرا لقرائتكم عقاب جماعي للاعبي الأهلى بعد خماسية أسوان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدو أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، لا يسير على درب الثعلب البرتغالى مانويل جوزيه داخل الملعب فقط، من خلال تحقيق انتصارات متتالية، ولكن الأمر أيضاً أمتد لخارج الملعب، من خلال التعامل الشخصى مع اللاعبين واتخاذ قرارات قوية.

فايلر كان قد اتخذ قراراً قبل مواجهة أسوان بمنح لاعبى فريقه إجازة من التدريبات لمدة يومين بعد عودة الفريق من هناك مباشرة، لتكون يومى الأحد والاثنين إلا أن سرعان ما تراجع الخواجة عن قراره وألغى الإجازة، وقرر خوض الفريق لتدريب بشكل عادى مساء اليوم الأحد بعد انتهاء مباراة أسوان بـ24 ساعة.

مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى شدد أن الخواجة لم يكن راضياً عن أداء الفريق فى مواجهة أسوان رغم الفوز بنتيجة 5/1، مؤكداً أن الفريق لم يظهر بالشكل المطلوب ولم ينفذ عدد كبير من اللاعبين التعليمات الفنية وأهدر اللاعبون العديد من الفرص السهلة التى كانت كفيلة برفع الغلة التهديفية أكثر من ذلك، وهو الأمر الذى دفع الخواجة لاتخاذ قرار باستئناف التدريبات وإرجاء الأجازة لنهاية الأسبوع، خاصة وأن الفريق مُقبل على مواجهة الزمالك الصعبة المقرر اقامتها يوم 19 أكتوبر الجارى والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدورى العام